Жребий пред нотариус посочи Пламен Тодоров от квотата на парламента за първи шеф на "Антикорупция"

Четиримата членове на КПК встъпиха в длъжност

Членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) са встъпили в длъжност. Те са положили подпис върху актовете си за встъпване и са подписали декларации за политически неутралитет. Това става ясно от съобщение на интернет страницата на ВАС. Като самото встъпване е станало в сградата на Народното събрание на 3 август, понеделник.

Чрез жребий е бил определен първият председател на новосформираната комисия - Пламен Тодоров, избран от квотата на Народното събрание. Цялата процедура се е осъществила в присъствието на нотариус, за което се съставил протокол, става ясно още от съобщението.

Както е известно КПК беше създадена отново със закон, влязъл в сила на 5 юни. Според него петимата комисари се избират по следния начин - по един от парламента, Общите събрания на ВКС и ВАС, Висшия адвокатски съвет, а един се назначава от президента.

От парламента беше избран Пламен Тодоров, от ВАС доскорошната шефка на административния съд в Пловдив Мариана Шотева, от Висшия адвокатски съвет Милен Шопов. Президентът Илияна Йотова назначи следователя Павел Гайдаров. ВКС обаче не можа да излъчи член на КПК. Единственият кандидат беше съдията от Русе Ивайло Иванов, но той не събра мнозинство. За това КПК стартира с четирима комисари. Всеки един от тях ще бъде начело на комисията за една година, като това ще става с жребий, какъвто се е провел в понеделник. ВКС пак ще трябва да прави опит да избира.