Фабриката за фентанил във “Факултета” произвеждала по 10 кг на ден – толкова са заловили МВР и митниците за 18 месеца (Обзор)

Готвачът на опасната дрога се учил от клипове в интернет

ГДБОП остави фентаниловите наркомани без дрога, след като разби фабриката, която захранвала цялата страна. Тя произвеждала от 6 до 10 кг на ден и действала в имот на столичната община в кв. “Факултета”.

Антимафиотите тръгнали по следите на дрогата след 4 ареста при предаване на фентанил. Те били през април, обясни главният секретар на МВР Любомир Николов. Анализите показали, че в цялата страна този тип дрога се зареждал от една лаборатория. Готвачът се научил да прави фентанил от клипове в интернет. Гледал ги в специално приложение. Фабриката работела само рано сутрин - от 5 до 7,30 ч, за да не привлича внимание. След това фентанилът тръгвал из страната.

Няма данни опасната дрога да е напускала България, обясни Николов. Изрази надежда от сряда фентаниловите наркомани да изпаднат в абстиненция заради отворилата се в пазара дупка. Той няколко пъти повтори, че това е най-опасната дрога - заради токсичната среда в нелегалния цех антимафиотите били с маски.

След като успели да локализират фабриката, антимафиотите влезли в нея във вторник сутринта. Тримата работници вътре опитали да избягат с кола, но ги арестували. В автомобила имало 6 кг фентанил. По данни на МВР групата произвеждала поне толкова на ден, стигали и до 10 кг. Любопитно е, че за цялата 2025 г. вътрешното ведомство и агенция “Митници” са заловили общо 6,893 кг от наркотика. За първите 6 месеца на тази година са 4 кг.

В базата са открити всички прекурсори, необходими за изготвянето на наркотика, както и готова дрога. Още четирима души са задържани в други части на България. Предполага се, че са дистрибутори на групата.

Експертизи на предишните 4 задържания през апрал показали, че веществото е силно токсично и много чисто. Дилърите на ниско ниво го разреждали, което правело дрогата още по-опасна. Арестуваните са от 42 до 53 години, с криминални регистрации и действали в цялата страна. Ще се проверяват печалбите им. Очаква се да има и още задържани, а прокуратурата да обвини бандата.

Групата е много конспиративна, не е демонстрирала висок стандарт на живот - нито дилърите, нито готвачите. Имотът, в който са работели, е собственост на Столична община. Има документи за отдаване под наем.

Вътрешният министър Иван Демерджиевпосочи, че премиерът Румен Радев е поискал цялата мощ на държавата да се стовари върху наркотрафикантите.

Фентанилът потиска дишането и при тежка интоксикация може да доведе до фатална дихателна недостатъчност, предупреди след акцията анестезиологът от Военномедицинска академия д-р Симон Аждерян. “Никой не започва с идеята да стане зависим или да спре да диша. В началото всички опиати създават усещане за физическа и психическа релаксация”, добави доц. Людмила Нейкова, ръководител на Клиниката по токсикология във ВМА. Обясни, че примесите правят фентанила още по-опасен. Понякога това са други наркотици, за да се постигнат различни ефекти в зависимост от търсенето, цената и предпочитанията на клиентите.

В екипите на Спешна помощ има антидот, който блокира въздействието на опиоидите върху мозъчните рецептори, контролиращи дишането. При тежко отравяне трябва да бъде приложен в рамките на минути. Докато при предозиране с хероин обикновено е достатъчна една ампула, при фентанил може да се наложи използването на между пет и десет ампули, посочи доц. Нейкова.

Наркотикът стана популярен през последните години сред най-бедните прослойки на обществото. Той на практика замени хероина, след като талибаните превзеха Афганистан през август 2021 г. Година по-късно наложиха строги забрани за отглеждането на мак. От неговия сок се извлича суровият опиум. Забраната сви пазара на хероин с над 95%, а пазарът го замени с фентанил. В последните месеци дрогата бе хващана няколко пъти в кв. “Факултета” в София. Първо я продаваха мъж и жена, а след това сестрата на мъжа.

Освен за директна продажба много дилъри ползват фентанила, за да “друсат” други наркотици. Така ги правят по-силни и по-пристрастяващи. Проблемът е, че фентанилът е около 70 пъти по-силен от хероина и много лесно се стига до предозиране.