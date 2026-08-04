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Задържаха мъж, подпалил умишлено пожар край село Митино

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Пожарна Снимка: Архив

Мъж, предизвикал умишлен пожар край село Митино, е задържан. Това съобщиха от пожарната в Петрич пред БТА. 

Сигналът за пожар в сухи треви и храсти е получен тази сутрин. Незабавно към мястото е изпратен екип на РСПБЗН – Петрич с един противопожарен автомобил и трима служители. Огънят е обхванал около 15 декара сухи треви и храсти, като са горели три отделни огнища. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите не са допуснати материални щети.

Извършителят е установен от служители на Общинска охрана към Община Петрич, които са го забелязали в момента на запалването и своевременно са подали сигнал. Уведомени са органите на МВР, а нарушителят е задържан. За извършеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" напомнят, че паленето на сухи треви, стърнища и растителни отпадъци създава сериозен риск от възникване на пожари, застрашава хората, имуществото и природата и подлежи на санкции.

Пожарна

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