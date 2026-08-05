Депутатите ще литнат за 1 милион

57 са дестинациите из цяла Европа, САЩ, Турция, Китай, но с приоритет ще бъдат нискотарифните полети

Купуват им бонбони кафе, сокове и ядки за 86 хил., а за базата във Велинград - професионална сладкарска фурна

Самолетни билети за 869 196 евро ще купува парламентът. А с ДДС сумата минава 1 милион.

57 са дестинациите, за които Народното събрание ще търси билети, става ясно от обществена поръчка. Освен вътрешните полети до Варна и Бургас, които се ползват ежеседмично от депутатите по време на сесия, те трябва да имат възможност да летят до всички европейски столици и повечето големи градове на континента,

включително Москва, Санкт Петербург,

Истанбул и др. Сред по-далечните точки са Вашингтон, Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, Пекин, Ханой, Делхи.

Договорът за самолетните билети ще е за 2 години, а към доставчика има куп изисквания. Трябва да е на линия 24 часа, включително да приема и изпълнява заявки в почивни и празнични дни. При запитване за резервация на самолетни билети трябва да отговори с оферта на парламента до 1 час. Всеки предложен вариант трябва да включва: авиокомпания, маршрут, часове на пътуване, информация за срока на изтичане на резервацията.

Изрично е уточнено, че първо ще се гледат офертите на нискотарифните компании, а ако няма удобни полети от тях - тогава и на останалите превозвачи. Няма да се приемат обаче оферти за полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно пространство поради недостатъчно ниво на сигурност, изрично се уточнява в изискванията на НС.

Доставчикът трябва да предлага първо директни полети или такива с най-малко прекачвания, а ако не - маршрути, които са с най-подходящи връзки за съответните дестинации.

Освен за пътувания по въздух Народното събрание се готви и за такива по земя. С друга обществена поръчка ще се закупува гориво за нуждите на парламентарния автопарк, както това се прави всяка година.

Предвидени са общо 485 520 евро без ДДС, като част от тях ще са за гориво за отопление за почивната база на парламента във Велинград. За там са нужни 10 хиляди литра дизелово гориво и 100 000 нм3 компресиран природен газ в бутилки за отопление. А

за колите, които возят депутатите, трябва да бъдат доставени 200 хил. литра бензин

А-95Н, 25 хил. литра А-98Н/А-100Н, 20 хил. литра евродизел и 5000 литра зизел с добавка.

Над 86 хил. евро пък ще струва доставката на кафе, чай, сокове, газирани напитки, ядки, бонбони и други артикули, които се предлагат в кафенетата на НС. Договорът ще е двегодишен. Избраният изпълнител трябва да осигури 4 вида кафе - на зърна и капсули, и да предостави за безвъзмездно ползване до 10 кафе машини. Ще се купуват и 4 вида чай - черен, зелен, билков и плодов, капучино, мед, захар и пр.

Отделно НС е предвидило над 6 хил. евро за доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване - сладкарски конвектомат и електрическа тръбна скара, за станцията във Велинград.

Така общо за последните си обществени поръчки 52-ото НС е заделило 1 446 903 евро без ДДС.