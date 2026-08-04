Йотова: България да търси лоби за промяна на европейската политика по миграцията - с Малта, Испания, Италия, Гърция (Обзор)

Сред най-сигурните дестинации сме, но отменени полети заради конфликта в Близкия изток спрели туристи

България, заедно със страни от външните граници на ЕС като Малта, Испания, Италия, Гърция, може да направи свое лоби за промяна в политиката по миграция на съюза. Ние сме и външна граница и трябва да бдим много внимателно заедно с европейските ни партньори за сигурността.

Това предложи президентът Илияна Йотова.

“Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Преди 3 г. ЕС прие Пакта за миграция и днес той не само че не се прилага, той се отрича от много европейски лидери.

От 2016 г. твърдя, че това не е печелившата политика

Дъблинското споразумение е отживелица, Пактът за миграция не само не премахна тези неработещи и вредни текстове, а и ги задълбочи”, коментира Йотова.

България в момента е една от най-сигурните дестинации, категорична бе тя. “Няма никакви заплахи заради конфликтите - както в Европа, така и в Близкия изток. Всички са добре дошли тук и ще намерят и спокойствие, и добри условия. В момента имаме една от най-сигурните граници в ЕС”, обясни тя.

Президентът бе в Перперикон, където бе посрещната от ръководителя на разкопките проф. Николай Овчаров и присъства на отварянето на

уникален каменен саркофаг от римската епоха

Според Йотова за част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение. “Колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток? Това оказва влияние не само върху морския, но и върху културния туризъм”, каза тя. И допълни, че

на България продължава да ѝ липсва добра реклама -

“разказ за историята, културата и местата, които ни правят уникални”.

Държавен глава тук не е идвал от 23 години, заяви шефът кърджалийската болница д-р Тодор Черкезов при връчването на почетен плакет на Илияна Йотова. Снимка: Ненко Станев

Президентът посети и областната болница в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри и разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. “Държавен глава тук не е идвал от 23 г.”, заяви директорът д-р Тодор Черкезов.

Апаратурата в новия център използва и изкуствен интелект, който ще подпомага медиците при анализа на резултатите и ще спестява ценно време при пациентите с инсулт. Лекарите в Кърджали ще имат и постоянна връзка със специалисти в Пловдив при по-сложни случаи.

В отделението по образна диагностика пък до дни ще започнат изследвания с мамограф от последно поколение. За такива жителите на област Кърджали досега трябваше да пътуват до Хасково или Пловдив. Това е пример за възможностите, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, каза Йотова. И отчете, че правителството е успяло за 2 месеца да отвоюва и останалите средства.

Вложените в областната болница пари показват как европейските средства наистина работят за хората, каза още президентът и допълни, че това е стара идея, която Румен Радев споделя вече няколко години - за възможността в България да се изгради такава мрежа и система, че хората с инсулти да получават помощ в златния първи час.