Коли се удариха пред пожарна в Пловдив, един пострада

На територията на областта са регистрирани 6 катастрофи днес

Човек е пострадал при катастрофа пред Четвърта пожарна служба на ул. "Недялка Шилева" в пловдивския район "Тракия", съобщават от МВР.

Сигналът за инцидента е получен около 16,20 ч. днес. По първоначални данни два автомобила са се ударили под ъгъл в близост до кръстовището с ул. "Инженер Асен Йорданов". Все още няма информация за състоянието на пострадалия.

От началото на деня на територията на областта са регистрирани общо 6 пътнотранспортни произшествия. Около 7,45 ч. велосипедист е пострадал, след като е бил блъснат на ул. "Вратцата". В 9,50 ч. автомобили се ударили леко на надлез "Родопи", а в 12,30 ч. шофьор катастрофирал в паркирана кола в село Белозем. В 15,10 ч. е получен сигнал за блъскане в животно на пътя Пловдив-Първомай в района между Чешнегирово и Поповица. Последният инцидент е регистриран в 17,45 ч., когато автомобили се сблъскали странично на ул. "Владивосток" в областния център.