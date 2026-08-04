Външно след слухове за мъж шпионин: Министър Петрова няма бивш съпруг (Обзор)

Външният министър Велислава Петрова не е имала съпруг, работил за британското разузнаване МИ6. Това заявиха от Министерството на външните работи в позиция, пратена до bTV след изказване на лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов пред медията.

Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно. Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е “пряко назначена от английските специални служби”. Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността, гласи позицията на МВнР.

Твърденията на Костадинов бяха, че бившият мъж на Петрова бил свързан с тайните служби в Лондон и тази информация се коментирала широко не само в интернет, но и от “сериозни, влиятелни журналисти”.

“Трябва да има много по-сериозни действия, включително и разследване за държавна измяна, защото слуховете за това, че външната министърка е пряко назначена от английските специални служби, вече са толкова публични, че се коментират като нещо съвсем очевидно”, заяви той. От “Възраждане” щели да искат такова разследване.

Това предизвика Външно да съобщи, че министърката не се е омъжвала, и така пак да влезе в обяснителен режим. Ден по-рано от ведомството заявиха пред БТА, че Петрова е потърсила телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи още преди месец. Той се състоя чак 26 дни по-късно, в него Техеран предупреди, че решението на НС за разполагане на американските самолети в Безмер е “неприемливо” и противоречи на традиционно приятелските отношения между двете държави. Това породи скандал в последния работен ден на депутатите преди ваканцията им и дори искане да се свика КСНС.