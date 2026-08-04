ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния продължава с опитите да пренасочи вода към...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23335504 www.24chasa.bg

Клипът с младежите, обиждали расистки еврейски тийнейджъри от Италия, заснет в Банско

Димитър Мартинов

[email protected]

5160
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кадри от РАИ 3

В Банско е бил заснет клипът, разпространен от италиански медии, на който група български младежи обиждат антисемитски еврейски тийнейджъри от Рим и Милано. 

Не е ясно кога точно е било заснето видеото, разбра "24 часа". 

Италианските медии първоначално съобщиха за София. Сега обаче стана ясно, че случаят е от курорта. Предполага се, че това ще помогне за откриване на извършителите. 

Както "24 часа" писа, видеото беше разпространено от италианската информационна агенция LaPresse. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела. Според италианските медии на място е пристигнала полиция, която първоначално е разпръснала екстремистите. Малко по-късно обаче те отново се върнали, блокирали входовете на хотела и продължили да отправят заплахи към намиращите се вътре младежи.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи.

В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

По-рано днес от СДВР казаха, че по случая не е постъпвал официален сигнал. 

Кадри от РАИ 3

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво