Вятър разпали още повече пожара край Стрелци, огнеборци и доброволци гасят

Пламъците бушуват вече трети ден

Пожарът край брезовското село Стрелци се е разгорял още повече. "Времето е горещо, а следобед излезе много вятър, който го разпали", обясни пред "24 часа" кметът Нешо Георгиев.

В момента на терен са 4 екипа на пожарната, както и 2-3 отряда доброволци, които се борят със стихията. "За щастие сега няма опасност за селото", каза кметът.

Пламъците край Стрелци избухнаха в неделя. Според кмета на община Брезово Калин Калапанков причината е късо съединение в стопански двор. В гасенето се включил и хеликоптер от авиобазата в Крумово. "Пожарът изобщо не е спирал, надяваме се да се справят по-бързо", посочи още Нешо Георгиев.