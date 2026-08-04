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Вятър разпали още повече пожара край Стрелци, огнеборци и доброволци гасят

Никола Михайлов

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Огънят край Стрелци все още гори. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

Пламъците бушуват вече трети ден

Пожарът край брезовското село Стрелци се е разгорял още повече. "Времето е горещо, а следобед излезе много вятър, който го разпали", обясни пред "24 часа" кметът Нешо Георгиев.

В момента на терен са 4 екипа на пожарната, както и 2-3 отряда доброволци, които се борят със стихията. "За щастие сега няма опасност за селото", каза кметът.

Пламъците край Стрелци избухнаха в неделя. Според кмета на община Брезово Калин Калапанков причината е късо съединение в стопански двор. В гасенето се включил и хеликоптер от авиобазата в Крумово. "Пожарът изобщо не е спирал, надяваме се да се справят по-бързо", посочи още Нешо Георгиев. 

Огънят край Стрелци все още гори. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

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