Вижте какво решава правителството утре

1.Проект на Решение за одобряване на проект на Споразумение за прекратяване на Паралелно споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано от председателя на Единния съвет за преструктуриране на 11 ноември 2021 г. и от министъра на финансите на Република България на 25 ноември 2021 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г., одобрена с Решение № 484 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за бюджетната процедура за 2027 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

4. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Народното събрание за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

5.Проект на Решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави - членки на Европейския съюз.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", проведено на 9 и 10 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

7. Проект на Решение за определяне на Единно звено за контакт в изпълнение на Регламент (ЕС) 2024/1735 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 година за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

8. Проект на Решение за приемане на План за действие към Стратегията за превенция на престъпността през 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", проведено на 16 юли 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на вътрешните работи

10. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна държавна собственост на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия" към Конфедерацията на независимите синдикати в България и върху имот- частна държавна собственост на Националния синдикат „Отбрана" към Конфедерацията на труда „Подкрепа".

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за приемане на Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Кипърското председателство на Съвета на ЕС (1 януари - 30 юни 2026 г.).

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 14 юли 2026 г. в Брюксел, Белгия.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие", проведено на 17 юли 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на правосъдието

14. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за откриване на филиал в структурата на Лесотехническия университет - София в гр. Бургас.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за откриване на Институт „Център за славяно- византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев" в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

18. Проект на Решение за изменение на Решение № 88 на Министерския съвет от 2026 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването, Комисията за противодействие на корупцията и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и за изменение на Решение № 926 на Министерския съвет от 2022 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост, на Министерството на здравеопазването и на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд - София област, и на Върховния административен съд и за отмяна на решение на Министерския съвет.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

19. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 26 юни 2026 г., гр. Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.

Внася: министърът на енергетиката

21. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - публична държавна собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура" за реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември", находящи се в землищата на село Габровица, село Момина клисура, село Сестримо и град Белово, община Белово, област Пазарджик.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията

министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на Решение за одобряване на Годишен отчет за 2024 г. за изпълнението на включените проекти за добив на минерална вода в Плана за действие на държавните концесии за периода 2021 - 2027 г. и за изпълнението на действащите концесионни договори за добив на минерална вода - изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия - част от Национален парк „Пирин" - „Ски