Намериха 300 хил. евро в домовете на задържани за лабораторията за фентанил в София

Откриха 300 хиляди евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил, съобщава NOVA.

По-рано днес ГДБОП разби незаконната фабрика за наркотици. По първоначални данни лабораторията захранвала цялата страна с опасната дрога, като от нея излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов обясни, че разбитата от ГДБОП фабрика за производство на фентанил е следена от април. Тогава са били хванати 4 сделки с дрогата. Те показали, че в цялата страна наркотикът се зареждал от лабораторията в столичния кв. "Факултета".

Той обясни, че лабораторията работела само сутрин - от 5 до 7,30 часа. Правела по около 6 до 10 кг фентанил. След това дрогата тръгвала из страната. Смята се, че бандата от 7 души е била монополист и е работела само за вътрешна употреба. Няма данни нито за хванат на вход в България фентанил, нито на изход. Заради това Николов посочи, че се надява от утре всички фентанилови наркомани да са в абстиненция. Той на няколко пъти посочи, че това е най-опасната дрога.

Тази сутрин били хванати трима души, които правели дрогата. Те опитали да избягат с кола, в която имало 6 кг фентанил. В базата са открити всички прекурсори, необходими за изготвянето на фентанила, както и готова дрога. Още четирима души са хванати в други части на България.

Експертизи на предишните 4 пратки показали, че веществото било силно токсично и много чисто. Дилърите на ниско ниво го разреждали, което правело дрогата още по-опасна. Арестуваните са от 42 до 53 години, с криминални регистрации и действат в цялата страна. Ще се проверяват печалбите им.

Групата е много конспиративна, не е демонстрирала висок стандарт на живот - нито дилърите, нито готвачите. По данни на МВР единият задържан се научил да прави дрогата по клипчета, които гледал в интернет приложения.

Бандата е правела дрогата в имот в затънтена част на кв. "Факултета". Собственик е Столична община, но има и документи за отдаване под наем.