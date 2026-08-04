Полицията в Благоевград: Италианците също са обиждали българските младежи

Българската група била от непълнолетни

Случката се разиграла в Банско на 2 август, а не в София, както съобщиха италианските медии

От полицията в Благоевград заявиха, че незабавно са реагирали на сигнала за конфликт между група български младежи и италианци от еврейски произход в Банско. Оттам обаче уточниха, че чуждестранните гости също са обиждали групата младежи.

Както "24 часа" писа по-рано днес, италианските медии съобщиха, че група български младежи се събрала пред хотел в София, където били отседнали италиански тийнейджъри от еврейски произход. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи.

В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

По-рано днес от СДВР казаха, че по случая не е постъпвал официален сигнал. Впоследствие "24 часа" научи, че случката се разиграла пред хотел в курорта Банско, а не в София, както първоначално съобщиха в италианските медии.

От полицията в Благоевград уточниха, че скандалът е бил на 2 август. Сигнал подала охраната на хотела, където били настанени чужденците. Полицията се намесила и до физически контакт не се стигнало, но според прессъобщението им напрежението било породено от "словесна агресия от двете страни".

По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни