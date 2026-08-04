Александър Джартов: Три пожарни екипа остават в село Стрелци и през нощта

Големият пожар край село Стрелци е локализиран. На място имаме 4 екипа. Три екипа ще има през нощта. Това обясни директорът на Пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов пред NOVA.

Пламъците край Стрелци избухнаха в неделя. Според кмета на община Брезово Калин Калапанков причината е късо съединение в стопански двор. В гасенето се включил и хеликоптер от авиобазата в Крумово. В момента на терен са 4 екипа на пожарната, както и 2-3 отряда доброволци, които се борят със стихията.

Джартов обясни, че често се стига до пожари заради човешката небрежност.

„В момента температурите са по-високи. Съчетанието на високи температури, суха буйна растителност и силен вятър, който обикновено е най-големият проблем, води до това, че дори най-малките запалвания много бързо прерастват в тежки пожари, вследствие на които изгарят имотите на гражданите, както и природата", каза комисар Джартов.

Той обясни още че при умишленото запалване на пожар има глоби: „Те са между 200 и 2000 лева или еквивалентът им в евро. На фона на това какви ресурси се отделят, за да могат тези пожари да бъдат овладени и погасени, тези санкции наистина са изключително ниски", коментира комисар Джартов.

Според него обаче само санкциите не са достатъчни.

„Необходимо е в нашето общество постепенно да се формира култура на превенция - да знаем, че нашите действия или бездействия водят до определени последици не само за нас, но и за нашите близки, за горите, както и за останалите имоти, които се намират в засегнатите райони. Тоест всичко зависи от всеки един от нас. И най-големият пожар започва от една малка искра", казва комисар Джартов.