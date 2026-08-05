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Италианчетата, атакувани с нацистки призиви, били в Банско заради спасяването на българските евреи

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Кадри от РАИ 3

Игалианските деца, които са били на лагер в Банско и срещу които са отправяни антисемитски призиви, сами разказали за случилото се, когато се прибрали в Рим и Милано.

"24 часа" първи съобщи вчера за изключително големия отзвук в Италия по повод на случилото се пред хотел у нас на 2 август. Там били отседнали младежи от Италия с еврейски произход, а български момчета им крещяли под прозорците нацистки призиви. Според полицията в Благоевград италианчетата също крещяли на българските младежи.

Габриела, която много се уплашила, разказала, че учителите им казали да се отдръпнат от прозорците. Младежите се барикадирали в хотела. Те дошли в България у нас точно за да научат повече за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Италианските институции настояват България да покаже категорично, че осъжда подобни прояви, съобщи Нова тв. 

Кадри от РАИ 3

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