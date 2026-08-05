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Оперираха ас на съперника на ЦСКА в Лига Европа

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Четири жертви на тротинетки от началото на годината, 191 ранени

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Електрическа тротинетка

259 произшествия с тротинетки са станали от началото на годината. Те са с два по-малко от 2025 г. Последният случай е отпреди два дни, когато английски гражданин пострада и се бори за живота си в Бургас. Тежките случаи са 191, а 157 от ранените са самите водачи. Четири са жертвите от началото на годината, като трима са водачи.

588 са произшествията през миналата година, като тежките са били 440, а ранените са 840.

През 2024 г. осем души са загубили живота си у нас, сочи статистика.

В Европа пълна забрана на тротинетките няма, но Париж и Прага ги премахнаха от улиците си, припомня Нова тв.

Електрическа тротинетка

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