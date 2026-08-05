Кабинетът крои днес план как да пребори престъпността

Министрите обсъждат промени в бюджетната прогноза до 2028 г. и подготовката на бюджета за 2027 г.

Правителството ще обсъди на днешното си заседание промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г., както и правилата, по които ще бъде подготвен държавният бюджет за 2027 г., съобщи БТА.

Министрите ще разгледат и предложение да отпадне въведеното през 2025 г. ограничение върху износа на нефтопродукти към други държави от Европейския съюз.

Средносрочната бюджетна прогноза е финансовият план на държавата за следващите три години. В него се прави разчет с какви приходи ще разполага държавата, за какво ще бъдат харчени средствата и какви ще бъдат основните приоритети на правителството.

Това е и първата важна стъпка към изготвянето на бюджета за 2027 г. От решенията, които ще бъдат взети сега, зависи с какви средства ще разполагат министерствата и дали ще има възможност за повече инвестиции в сфери като здравеопазването, образованието, социалната политика и инфраструктурата.

Освен финансовите теми кабинетът ще обсъди още План за действие за превенция на престъпността през 2026 г., откриването на филиал на Лесотехническия университет в Бургас, създаването на нов институт към Софийския университет, както и предоставянето на държавни имоти за модернизацията на железопътната линия София - Пловдив.