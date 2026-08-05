Експерти: Фентанил се слага във всички наркотици - бързо пристрастява, дори тревата я пръскат с него

Пристрастяването с фентанил е много бързо, а Европа все още си мисли, че това не я засяга. България се отличава с най-висока смъртност от предозиране с фентанил. Най-вероятно жертвите на фентанила ще достигнат броя на жертвите от ПТП. Това обяви пред Нова тв д-р Александър Канчелов, който е президент на Българската асоциация за метадоново лечение.

Той заедно с Пламен Йотински, основател на център за лечение на зависими, и д-р Олимпиада Атмажова от клиниката по токсикология на плавенската болница коментираха разбитата вчера от ГДБОП лаборатория за фентанил. 10 са вече задържаните по случая. Д-р Олимпиада Атмажова от Клиниката по токсикология в Плевен Кадър: Нова тв

Д-р Атмажова обясни, че при фентанила границата между свръхдоза и доза е размита. Той можел да се приема под всякакъв вид, най-често в примеси, много находчиви били използващите това вещество. Чист вид почти не се употребявал, повечето хора дори не подозирали, че изполват фентанил. За съжаление, у нас нямало данни колко са смъртните случаи. Преди години имало за 3 месеца 11 починали във Варна. В момента имало достатъчно антидот. Фирмата производител на антидот била спряла вноса и доста усилия имало, за да се внася отново.

Д-р Александър Канчелов

"Умира се за секунди, дори не осъзнават понякога какво се случва. Умира се веднага при приемане, посинява се, не може да се диша", каза д-р Атмажова.

Според Пламен Йотински фентанилът променил цялата игра. "Той може да се постави дори на хора, които нямат желание да се дрогират. Може да се постави навсякъде, в чаша например, няма мирис", обясни Йотински. Според него хората трябва да пият само бутилирани неща, които отварят пред себе си.

Самият Йотински е бил зависим 17 години, но от кокаин, и обясни, че чувството е ужасно. "Зависимият човек не притежава себе си. Невъзможно е от днес всички да останат без фентанил", каза още Йотински, коментирайки думите на главния секретар на МВР, че зависимите от фентанил ще са в абстиненция. "Фентанилозависимите могат да го заместят с хероин, дори и с метадон", добави Йотински.

"Нека да не хулим абстиненцията, защото е пътят към прогреса", добави той. Наскоро при него имало човек, зависим от фентанил, който завършил програмата.

Голяма част от зависимите дори не знаели, че получават фентанил. "В абсолютно всички наркотици се слага фентанил, защото пристрастява по-бързо. Дори тревата се пръска с фентанил", каза още Йотински. С него се съгласиха и другите експерти.

Според д-р Канчелов страната ни навлиза в нова вълна - фентанилова смърт. Само метадоновата терапия можела да осигури справянето с фентанила, е неговото мнение, с което пламен Йотински не се съгласи. Пациентите обаче сами си плащали лечението. По думите му тези 10 задържани били фигуранти, изпълнители, които смесвали съставки за някой друг. Този друг вероятно имал големи възможности, големи пари.

Д-р Атмажова обърна внимание, че откритият фентанил е дизайнерски, синтетичен, който няма нищо общо с този, който се използва за онкоболката.