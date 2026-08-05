Кола спука гума, скъса мантинела и се обърна в насрещното на магистрала „Марица"

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Катастрофа стана на автомагистрала „Марица" при километър 91.4 в посока Свиленград.

Лек автомобил „Опел Вектра" с турска регистрация, пътуващ от Германия за Турция, е напуснал пътното платно, пробил е предпазната мантинела и се е преобърнал в насрещното движение. Колата е спряла на около 200 метра след удара, съобщи БГНЕС.

По първоначални данни шофьорът е обяснил, че причината за инцидента е внезапно спукване на гума.

Водачът не е пострадал, тъй като е бил с поставен предпазен колан, а въздушните възглавници са се задействали навреме. Той е отказал медицински преглед.

На мястото на произшествието е бил изпратен екип на „Пътна полиция", който е регулирал движението и е оказвал съдействие на преминаващите автомобили.