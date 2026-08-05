Депутати искат промяна при строежа на големи обекти

Депутати от „Демократична България" предлагат промяна в Закона за обществените поръчки, която ще направи невъзможно възлагането на строителството на големи обекти без предварително одобрен идеен проект.

Предложението е насочено към обществените поръчки за строежи от първа категория, при които техническите спецификации да съдържат задължително одобрен идеен проект. Това означава, че проектът трябва да е разработен и възложен предварително по отделна процедура. В процеса на проектиране освен идеен се изготвят още технически и работен проект.

В момента, с цел спестяване на време, редица публични обекти се възлагат чрез инженеринг, при който изпълнителят едновременно проектира и строи. Според вносителите на промените този модел не гарантира, че ще бъде избран най-оптималният вариант от гледна точка на обществения интерес, нито че няма да се стигне до финансово раздуване на проектите.

От ДБ посочват, че инициативата цели да прекрати порочните практики при инженеринговите поръчки. От инженерните и архитектурните гилдии нееднократно са настоявали при обществените поръчки за публични обекти да не се допуска възлагане на инженеринг.

Изискването за предварително одобрен идеен проект обаче може да доведе до забавяне на реалното строителство. Това ще бъде особено вероятно при обжалване на първоначалната процедура за възлагане на идейния проект. Самата процедура и изготвянето на проекта отнемат време, а при слаба организация и липса на готови идейни проекти е възможно строителството да бъде отложено сериозно във времето.

За да се осигури време за подготовка и адаптиране към новите изисквания, е предвиден шестмесечен отлагателен срок за влизането на промените в сила.

Законопроектът включва и забрана за превъзлагане на дейности при инхаус процедури, въпреки че ограничение от подобен характер вече съществува в действащия Закон за обществените поръчки.