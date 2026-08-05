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Пушка, мачете, вила и прашка иззети след масов бой в Асеновград, МВР го крие

Ваня Драганова

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Районният съд в Асеновград.

Тримата нападатели договориха условни присъди

Пушка, мачете, вила, градинско гребло, прашка и множество ножове, част от които закрепени с тиксо на дървени колове, са иззети след масов бой в Асеновград.

Мелето е с дата 24 юли т.г., МВР не съобщи за него, но подробности за случилото излизат от делото срещу тримата нападатели.

Двамата от тях работят във Франция, а третият - в Германия. До момента не са осъждани.

На въпросната дата си били в Асеновград, когато избухнал скандал, прераснал в саморазправа, приключила с двама с огнестрелни рани. А единият от нападателите стрелял с прашка и по изпратените на мястото полицаи. 

Тримата са били в ареста от деня на мелето, а вчера са се договорили с прокуратурата да бъдат наказани с по 10 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. 

Иззетият боен арсенал ще бъде унищожен. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

Районният съд в Асеновград.

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