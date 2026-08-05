Премиерът: Борбата с наркотиците е сред основните приоритети на правителството

Борбата с производството и разпространението на наркотици е сред основните приоритети на правителството, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той благодари на служителите на МВР за разбиването на нелегална лаборатория за фентанил и подчерта, че институциите ще продължат да действат твърдо срещу производството и трафика на дрога.

По думите на премиера успешната акция показва, че координацията между службите дава резултат, а основната цел е да бъде ограничен достъпът на младите хора до опасни наркотични вещества. Само ден по-рано от МВР съобщиха, че разбитата лаборатория е произвеждала фентанил, който е бил разпространяван в цялата страна.

Темата е сред основните приоритети и в новата Национална стратегия за борба с наркотиците 2026 - 2030 г., приета от правителството през май. Документът предвижда не само по-строг контрол срещу производството и трафика на наркотици, но и повече превенция сред децата и младите хора, както и разширяване на програмите за лечение и рехабилитация.

Фентанилът е синтетичен опиоид, който е многократно по-силен от морфина и се смята за един от най-опасните наркотици в света. През последните години той е причина за десетки хиляди смъртни случаи, най-вече в САЩ, а европейските институции също предупреждават за нарастващ риск от разпространението му на континента.