Променят движението на трамваи от 8 до 30 август, три закриват

От 00:00 часа на 8 август до 24:00 часа на 30 август 2026 г. в София ще бъдат въведени временни промени в организацията на движението на обществения транспорт, засягащи трамвайни линии №10, №12, №13, №15 и №18. Промените се налагат заради временна организация на движението, като ще бъде разкрита и временна автобусна линия А10ТМ, съобщиха от Столична община.

Трамвайна линия №10 ще се движи по маршрут от ж.к. „Западен парк" до Централна ж.п. гара. След кръстовището на ул. „Алабин" и бул. „Витоша" трамваите ще завиват по бул. „Витоша", след това по бул. „Княгиня Мария Луиза" до Централна ж.п. гара, а в обратна посока ще преминават по бул. „Христо Ботев", ул. „Струга" и отново по бул. „Княгиня Мария Луиза".

Трамвайни линии №12, №15 и №18 се закриват за периода на промените.

Трамвайна линия №13 ще се движи от ж.п. гара „Захарна фабрика" до кв. „Орландовци". След ул. „Алабин" и бул. „Витоша" маршрутът ще преминава по бул. „Витоша", бул. „Княгиня Мария Луиза" и ул. „Козлодуй", като ще следва маршрута на трамвайна линия №18 до кв. „Орландовци" в двете посоки.

Разкрива се временна автобусна линия №А10ТМ с маршрут от метростанция „Витоша" до метростанция „Стадион Васил Левски". Автобусите ще се движат по бул. „Черни връх", бул. „Джеймс Баучер", ул. „Йосиф Петров", ул. „Митрополит Кирил Видински", бул. „Драган Цанков", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", след което ще се връщат по бул. „Черни връх", бул. „Свети Наум" и бул. „Джеймс Баучер" до метростанция „Витоша".

Автобусите по линия А10ТМ ще спират на началната и крайната спирка при метростанция „Витоша", на всички трамвайни и автобусни спирки по бул. „Черни връх" и бул. „Джеймс Баучер", както и на временни спирки на ул. „Митрополит Кирил Видински" при ул. „Борова гора" и на бул. „Драган Цанков" при Българското национално радио. Крайна и начална спирка ще бъде и спирка с код 1914 „Ул. Граф Игнатиев" на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".