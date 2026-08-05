МВР разкри схема за измама със субсидии, сезира Европейската прокуратура

Осем свързани лица са получили над 350 000 евро европейски субсидии за последните две години, след като са заявили за обработване повече от 8600 декара земеделски площи в общините Кърджали, Черноочене, Хасково и Минерални бани. По случая вече е сезирана Европейската прокуратура, съобщи шефът на „Икономическа полиция" в Кърджали Радослав Узунов.

Разследването е установило, че въпросните лица са кандидатствали за подпомагане за пасища, люцерна и други култури. При съвместни проверки на полицията и служители на Държавен фонд „Земеделие" обаче е констатирано, че част от заявените площи не отговарят на декларираното състояние. На места проверяващите са открили неокосени ливади и непочистени пасища, а в един от имотите вместо пасище е имало изградена къща със стопански двор и земеделски инвентар.

Според данните на МВР субсидиите са изплатени през предходните две години. За настоящата кампания все още не са извършвани плащания.

Проверката е установила още, че осемте души са свързани помежду си, като един от тях е кандидатствал за субсидиите от името на останалите с пълномощни. Част от проверяваните са членове на едно семейство, но никой не живее на територията на област Кърджали.

Разследващите проверяват и начина, по който са придобити или предоставени пасищата. Тъй като за този вид подпомагане е необходимо наличие на животни, е установено, че такива действително има, но те се намират в област Хасково. Според МВР липсват документи, удостоверяващи придвижването им до пасищата в област Кърджали.

Предстои проверка и на служители на Държавен фонд „Земеделие" и на общинските служби, които разпределят пасищата, за да се установи дали са изпълнили задълженията си по контрола преди отпускането на средствата.

Бехчет Сеидов от Чернооченско разбрал от полицията, че някой взема субсидии от имота му. Един от имотите, за който е взета субсидия, е край Черноочене. Собственикът му е Бехчет Сеидов, който го е наследил след смъртта на баща си преди 5 години.

"Разбрах от полицията, че са вземали пари за имота ми. Аз не знам нищо. Пари не съм вземал", твърди Бехчет Сеидов.

Част от декларираните като пасища имоти в района пък се оказали, че са гори.