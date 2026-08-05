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13-годишна се бори за живота след катастрофа край разградско село

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13-годишното момиче е с опасност за живота след катастрофата. СНИМКА: Архив

13-годишно момче е получило тежка черепно-мозъчна травма и фрактури на лицеви кости при катастрофа край исперихското село Йонково. Детето е с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 22:20 часа във вторник на изхода на селото. Зад волана на автомобил „Фолксваген Шаран" била 19-годишна жена от Малко Йонково, която имала двумесечен стаж като шофьор и германско свидетелство за управление. По данни на полицията тя се разсеяла, докато използвала мобилен телефон, и колата се ударила челно в крайпътно дърво.

В автомобила пътували още четирима младежи. На предната седалка бил 17-годишен от Дянково, а отзад – 13-годишно момиче от Малко Йонково, 18-годишен младеж от Голям Поровец и 13-годишният брат на шофьорката.

При удара 18-годишният пътник е получил фрактура на лявата ръка, а останалите са с охлузни рани.

Пробата на шофьорката за алкохол е отрицателна. Взета ѝ е и кръвна проба за химичен анализ. По случая се води досъдебно производство.

13-годишното момиче е с опасност за живота след катастрофата. СНИМКА: Архив

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