Инвеститорите обжалват в съда събарянето на 12 сгради в Баба Алино

Административният съд във Варна образува 12 дела по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД срещу събарянето на сгради в местността Баба Алино, съобщиха от съда. Жалбите са срещу заповеди на кмета Благомир Коцев от юни тази година, с които е разпоредено премахването на строежи – 12 многофамилни жилищни сгради с повече от 40 апартамента в тях.

Жалбоподателите искат отмяна на заповедите на кмета като незаконосъобразни.

Със свои разпореждания съдът остави жалбите без движение, за да бъдат отстранени нередности в тях.

Заповедите са част от започналата през юни кампания на Община Варна срещу незаконното строителство в местността Баба Алино. По данни на общината сградите са част от жилищния комплекс "Форест клуб", като всяка от тях разполага с по четири жилища. От администрацията твърдят, че за строежите липсват валидни строителни книжа и разрешения за строеж, а част от използваните удостоверения за търпимост не съответстват на действителното местоположение на обектите.

Според кмета Благомир Коцев в сградите към момента на издаването на заповедите не са живеели хора. Той заяви още, че ако собствениците не изпълнят доброволно разпорежданията за премахване в определения срок, общината ще пристъпи към принудително събаряне, като впоследствие ще търси разходите от инвеститора.