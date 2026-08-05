Проверяват за фиктивни договори и неправомерни плащания в ловешката болница

Областният управител на Ловеч Пламен Христов е сезирал Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Окръжната прокуратура – Ловеч, ОДМВР – Ловеч, Териториалната дирекция на ДАНС и дирекция „Инспекция по труда" – Ловеч заради постъпили сигнали, съдържащи данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов" АД.

Според постъпилата информация съществуват съмнения за неправомерно разходване на средства и действия, свързани с дейността на лечебното заведение. Сред сигналите се посочва, че са били сключвани договори с лекари за работа в отделения на болницата, въпреки че част от тях фактически не са изпълнявали трудова или медицинска дейност в съответните отделения.

Има съмнения и за изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд или без реално изпълнение на договорените дейности. Освен това се съобщава за договори за извършване на определени услуги и дейности, за които има съмнения, че не са били реално изпълнявани, въпреки че по тях са извършвани плащания.

В сигналите се съдържат и данни за възможно причиняване на вреди на лечебното заведение чрез нецелесъобразно или неправомерно разходване на финансови средства.

Областният управител настоява компетентните институции да извършат проверка на реалното изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители, както и на присъствието и фактическата им работа в съответните отделения.

Той изисква да бъдат проверени наличието на отчетни документи, графици, медицинска документация, дежурства и други доказателства за реално извършена дейност, както и законосъобразността на трудовите и гражданските договори, реалното полагане на труд, отчитането на работното време, дежурствата и изплащането на трудови възнаграждения.

Проверката трябва да обхване още основанията за извършените плащания и тяхната законосъобразност, както и евентуалното наличие на фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на болницата.

При установяване на данни за извършени нарушения или престъпления Пламен Христов настоява да бъдат предприети всички предвидени в закона действия в рамките на компетентността на съответните институции, както и да бъде уведомен за резултатите от проверките и предприетите последващи действия