Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

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След дълго боледуване почина известният български журналист и белетрист Димитър Шумналиев, съобщиха от семейството му.

Роден на 3 март 1947 г., той беше дългогодишен член на Съюза на българските писатели и прекара богата си професионална кариера в знакови издания като „Отечествен фронт", „Труд" и „Народна култура".

Шумналиев завършва българска филология в Софийския университет. Специализира френски език и литература в университета на По, Франция. Специализира с диплом писателската програма на Университета в Айова, САЩ. Завършва с диплом Писателското училище на университета в Айова Сити, САЩ

Автор е на двайсетина книги, сред които романите „Такова мълчание, такава война" (1975), „Дървото" (1987), „Пари за умиране" и „Тресавището на Абдовица" (1983), „Приют за лисици" (1985), „Любовно досие" (1987, в съавторство с Наташа Манолова), „Меден капан" (1988), „Роман в буркан" и „Речни духове" (1989), „Любовта на крокодила" (1990), „Геена" (1991), „Феродо" (2004), „Соцроман" (2008), на историческия роман „Храмът на осмицата" (2010).

За сборника "Влюбени разкази" (2002) Димитър Шумналиев получи авторитетната литературна награда "Балканика" за 2004 година, а 6 години по-късно и голямата награда за литература на Софийския университет.

Поклонението ще се състои в петък.