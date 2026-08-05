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България осъди антисемитските прояви срещу италиански младежи

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Министерството на външните работи (МВнР) СНИМКА: Пресцентър на МВнР

България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод съобщенията в италиански медии за инцидент с италиански ученици от еврейски произход в български хотел.

„България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество", написаха от МВнР в социалната мрежа Екс. 

Министерството поддържа контакт с МВР във връзка с изясняването на всички обстоятелства и е готово да окаже необходимата помощ на италианската страна.

От полицията в Благоевград заявиха вчера, че незабавно са реагирали на сигнала за конфликт между група български младежи и италианци от еврейски произход в Банско. Оттам обаче уточниха, че чуждестранните гости също са обиждали групата младежи.

Както "24 часа" писа, италианските медии съобщиха, че група български младежи се събрала пред хотел в София, където били отседнали италиански тийнейджъри от еврейски произход. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи.

В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

По-рано от СДВР казаха, че по случая не е постъпвал официален сигнал. Впоследствие "24 часа" научи, че случката се разиграла пред хотел в курорта Банско, а не в София, както първоначално съобщиха в италианските медии.

От полицията в Благоевград уточниха, че скандалът е бил на 2 август. Сигнал подала охраната на хотела, където били настанени чужденците. Полицията се намесила и до физически контакт не се стигнало, но според прессъобщението им напрежението било породено от "словесна агресия от двете страни".

По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

Министерството на външните работи (МВнР) СНИМКА: Пресцентър на МВнР

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