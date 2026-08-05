България осъди антисемитските прояви срещу италиански младежи

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България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод съобщенията в италиански медии за инцидент с италиански ученици от еврейски произход в български хотел.

„България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество", написаха от МВнР в социалната мрежа Екс.

🇧🇬MFA is in close contact with the Ministry of Interior regarding the ongoing clarification of all circumstances surrounding the incident and stands ready to provide any necessary assistance to the Italian side. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) August 5, 2026

Министерството поддържа контакт с МВР във връзка с изясняването на всички обстоятелства и е готово да окаже необходимата помощ на италианската страна.

От полицията в Благоевград заявиха вчера, че незабавно са реагирали на сигнала за конфликт между група български младежи и италианци от еврейски произход в Банско. Оттам обаче уточниха, че чуждестранните гости също са обиждали групата младежи.

Както "24 часа" писа, италианските медии съобщиха, че група български младежи се събрала пред хотел в София, където били отседнали италиански тийнейджъри от еврейски произход. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела.

Случаят предизвика силен обществен отзвук в Италия, където беше определен като тревожен сигнал за проявите на антисемитизъм в Европа и за сигурността на младите хора, участващи в международни образователни и културни инициативи.

В рамките на часове представители на правителството, парламента и регионалните власти осъдиха случилото се като тежък акт на антисемитизъм и призоваха българските власти бързо да изяснят всички обстоятелства и да накажат виновните.

По-рано от СДВР казаха, че по случая не е постъпвал официален сигнал. Впоследствие "24 часа" научи, че случката се разиграла пред хотел в курорта Банско, а не в София, както първоначално съобщиха в италианските медии.

От полицията в Благоевград уточниха, че скандалът е бил на 2 август. Сигнал подала охраната на хотела, където били настанени чужденците. Полицията се намесила и до физически контакт не се стигнало, но според прессъобщението им напрежението било породено от "словесна агресия от двете страни".

По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.