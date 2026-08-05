НАП откри над 30 нарушения в 11 заведения на столичния бул. „Витоша"

Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" към Националната агенция за приходите (НАП) са установили над 30 нарушения в 11 заведения, разположени на пешеходния булевард „Витоша" в София. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция, която е започнала на 29 юни.

Сред най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на обороти. От НАП уточняват, че след допълнително представяне на документи и извършване на анализ е възможно да бъдат установени и други нарушения.

„От началото на лятната контролна кампания на 29 юни досега НАП е извършила 2063 проверки, при които са констатирани 622 нарушения в цялата страна", съобщи директорът на дирекция „Комуникации" в НАП Анна Митова. По думите ѝ фискалните инспектори следят за спазването на данъчното и осигурителното законодателство.

Тя подчерта, че кампанията не е насочена единствено към Черноморието, а обхваща всички градове в страната, включително София.

Санкциите зависят от вида на нарушението. При неиздаване на касова бележка глобата за първо нарушение е до 2000 евро, а при повторно нарушение размерът ѝ се удвоява. Нарушението може да доведе и до запечатване на търговския обект.

Анна Митова посочи още, че лятната контролна кампания ще продължи до края на туристическия сезон, като контролните действия на НАП не се ограничават само до този период. По думите ѝ проверки се извършват постоянно с цел спазване на данъчно-осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху касовата бележка. Приложението е достъпно в App Store за устройства с iOS и в Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или по електронна поща на адрес [email protected].