Шишков: Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детската болница

"Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детската болница, да проектираме и онези 800 километра магистрали, които след това ще дадем на концесия". Това съобщи регионалният министър Иван Шишков пред БНР.

Миналата седмица преди заседанието на Министерския съвет на 29 юли премиерът Румен Радев отвърна на обвиненията, че Националната детска болница не е приоритет за правителството. "Искам да уверя цялото общество, родителите, лекарите, че ние сме твърдо решени – ще излезем от тази правна каша, в която се намира проектът, ще върнем контрола в Министерството на здравеопазването, където му е мястото и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото тя за нас наистина е национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки", обеща той на родителите.

Радев определи като "спекулации" твърденията на опозицията, че кабинетът се отказва от проекта за детската болница заради липсата на записано финансиране в бюджета. "И това го твърдят тези, които управляваха 15 г. и изобщо не ги интересуваше тази болница, както и другите, които пък за 5 г. - три пъти правиха бюджет и така и не разбраха по каква схема се изгражда тази болница и къде са парите", каза още Радев.

Премиерът припомни, че в Здравната инвестиционна компания за детска болница има 47 млн. евро, така че няма нужда да се залагат повече средства в бюджета. И обясни, че дори да има 1 млрд. евро - през 2026 г. не може да бъде похарчен и цент.

Припомни, че откакто Гълъб Донев, като служебен премиер, определи терен, нищо друго не е свършено - няма проект, разрешително за строеж, избран строител.

Шишков добави, че инфраструктурните обекти, които тепърва ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол.

"Още в първите дни, когато встъпи в длъжност нашият кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци тази индексация за лотове на магистрали щеше да ни струва 1.2 млрд. лева", каза Шишков.

"Имаше изключително много договори и фактури, които трябваше да бъдат разплатени. Това предполага и състоянието на бюджета за 2026 г. Казахме, че този бюджет не е нашият. Много е странно политическите сили, които докараха през последните три години до това положение, да внасят жалби в съда. Част е от тяхната политическа игра, но прекалиха с цялото това поведение. Искат да спасят малкото електорат, който им остана. Наследството беше такова. Ние имахме един пробит бюджет, пътища с дупки и липса на магистрали, каза още министърът.

"Колкото и да ни се иска в рамките на 2026 г. да бъдат предложени повече пари за големи инфраструктурни обекти, те ще отидат за 2027 г. Бяха плащани едни огромни аванси за магистрала "Хемус", за мистралата, която е от Монтана към Видин", добави той.

'Когато раздаваха строителството, когато раздаваха едни пари без да има проекти, няма как за 100 дни да промениш това. Има обаче как тръгнеш да променяш начина, по който се развива държавата", заяви Шишков.

Това, което се случва по пътищата, е следствие от липсващи магистрали и отношение към пътния сектор, смята Шишков.

"Трябва да довършим магистрала "Хемус" до Велико Търново като първи етап. Дотам има проекти. Можем да направим така, че в рамките на две години и половина тя да завърши дотам. Имаме два начина. Единият вариант е да се опитаме да прекратим тези договори. Те са от 2019 г. Но има аванси. В момента, в който бъдат прекратени, какво се случва с дадените аванси? Държавата не е дала фронт на строителните фирми да строят, защото не е имало проекти. Най-големият грях е, че не е имало никаква нужда да бъдат раздавани аванси, след като не е имало проекти", добави министърът.

"Няма друг начин, освен да предоговорим договорите, така че държавата да е в добра позиция. Най-вероятно ще стигнем до разбирателство с тях да им плащаме разсрочено", категоричен бе той.

"Става въпрос за една обществена поръчка, която не е за конкретни пътища. Т.е. ние ще сключим едни договори с едни фирми за конкретни региони, те ще станат монополисти. При положение, че имаме обекти, които тепърва започваме да одобряваме, но имаме и играни обществени поръчки за тези обекти, няма да причиним абсолютно никакъв проблем", каза той по темата за спрените обществените поръчки за ремонт на пътища.