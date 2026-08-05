Мъж е в кома след жесток побой в Разград

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Мъж е в кома с черепно-мозъчна травма след побой в Разград. Заподозреният за нападението е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден на телефон 112 от 14-годишния брат на задържания. Момчето съобщило, че в жилището им е доведен човек в тежко състояние, с видими наранявания по главата и неконтактен.

Когато полицаите пристигнали, пострадалият вече бил в безсъзнание. Той е откаран в разградската болница и е настанен в кома в отделението по анестезиология и интензивно лечение.

Преди инцидента мъжът бил задържан за шофиране след употреба на алкохол. След освобождаването му от Районното управление в Разград се срещнал с 29-годишния, с когото продължили да пият.

По-късно двамата потеглили към Попово с автомобил, управляван от друг човек. По пътя между тях избухнал конфликт. Те слезли от колата и последвала физическа саморазправа.

След побоя пострадалият бил качен обратно в автомобила и откаран в квартирата на 29-годишния, където бил оставен в безпомощно състояние.

Заподозреният е криминално проявен и осъждан. Той е задържан в Районното управление в Разград. Случаят е докладван на дежурен прокурор и се разследва като причиняване на средна телесна повреда, съобщи БТА.