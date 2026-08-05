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В Арбанаси започна двудневният форум „Как да привлечем повече европейски ресурс за малките общини?"

Официалното откриване бе направено от Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор на НСОРБ.

В първия панел бяха разгледани предизвикателствата пред малките общини при привличането на европейски средства, като участниците дискутираха възможните решения и механизми за повишаване на административния капацитет. Темата беше представена от представителите на външния изпълнител по проект „УСПЕХ" – Евгени Иванов и Александра Павлова от ДЗЗД „ЕКОРИС и Партньори – НСОРБ".

Форумът продължава с дискусии за развитието на местния потенциал чрез европейските фондове и възможностите за подкрепа на общините.

Във втория ден участниците ще посетят обекти, успешно реализирани с европейско финансиране в община Елена. Кметът инж. Дилян Млъзев ще представи пред участниците добри примери за ефекта от европейската подкрепа за развитието на малките населени места.

Събитието събира представители на общини, експерти от НСОРБ и специалисти в областта на европейските политики и местното развитие, които заедно обсъждат предизвикателствата, възможностите и решенията за по-успешно привличане на европейско финансиране.

Форумът се провежда в рамките на проект „УСПЕХ – Умения, Синергия и Партньорства за Европейски Хоризонти".