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Мъж опита да избяга от полицията в Пловдив със самоделно превозно средство, взеха му го

24 часа Пловдив онлайн

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Иззетото самоделно превозно средство. Снимка: МВР

Подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но той отпрашил и пробвал да се измъкне

Водач на самоделно превозно средство е задържан в пловдивското Пето районно управление, след като опитал да избегне полицейска проверка, съобщиха от МВР.

Около 20,30 ч. в понеделник патрулиращ по бул. "Асеновградско шосе" екип на сектор "Пътна полиция" забелязал мъж да се придвижва по велоалея с необичайно устройство. Униформените опитали да го спрат със светлинен и звуков сигнал, но той усилил скоростта, преминал през пътното платно и се насочил към близко междублоково пространство.

Там обаче гонката била прекратена, той бил заловен, а ръчно сглобеното му возило - иззето. По случая се води бързо производство.

Иззетото самоделно превозно средство. Снимка: МВР

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