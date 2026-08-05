Патриарх Даниил отслужи водосвет при езерото Бъбрека в Рила

Водосвет при езерото Бъбрека в Рила отслужи българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Богослужението се извършва на това място за трета поредна година и е част от поклонническия маршрут „Рилският Чудотворец".

Походът се организира ежегодно от 2010 година между 1 и 6 август. Той започва от столичния храм „Света София Премъдрост Божия" и завършва в Рилския манастир на празника Преображение Господне.

Инициативата е на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и се провежда с благословението на Софийската света митрополия. През последните години маршрутът се организира съвместно с Българския туристически съюз като част от инициативата „По пътя на вярата".

В тазгодишното 17-о издание поклонниците изминават за шест дни пътя от София до Рилския манастир през Витоша, Верила и Рила. По време на прехода ежедневно се извършват богослужения и молебени и се провеждат духовни беседи. На 6 август участниците ще присъстват на празничната литургия за Преображение Господне в Рилската света обител.

Поклонническият път следва част от маршрута, по който през 1469 година мощите на свети Йоан Рилски са пренесени от Велико Търново до Рилския манастир. След смъртта на светеца те първоначално са пренесени в София, а по-късно – в Търново, където остават до падането на града под османска власт през 1393 година.

По инициатива на рилските монаси мощите са върнати тържествено в манастира през 1469 година и се съхраняват там и до днес. Свети Йоан Рилски е почитан като небесен закрилник на българския народ, основоположник на отшелническото монашество и духовен учител на вярата, пише БТА.