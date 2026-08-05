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Жена задигна 7000 евро от 93-годишен пловдивчанин, била му личен асистент

24 часа Пловдив онлайн

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Жената разбрала къде е ключът от касата и изчезнала с парите. Снимка: Архив

Разбрала къде е ключът от сейфа и взела парите

Две седмици след като стана личен асистент на възрастен пловдивчанин, жена задигна 7000 евро от дома му. В понеделник 93-годишен пенсионер потърсил помощ в Трето районно заради установена липса на 7000 евро от метална каса в апартамента му, съобщават от полицията. Часове след направения оглед и организираните оперативни действия криминалистите заловили 54-годишната крадла, която работела при човека по социална програма. Възползвайки се от ежедневното си пребиваване в дома му, тя успяла да разбере къде е ключът от сейфа и необезпокоявано да открадне спестяванията на потърпевшия.

Задържаната, която вече е осъждана за подобно престъпление, е направила самопризнания пред разследващите. Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив и жената е с обвинение за кражба. 

Жената разбрала къде е ключът от касата и изчезнала с парите. Снимка: Архив

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