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28-годишен криминално проявен блъсна камион между Пловдив и Труд, бил пиян

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Дрегер за наличие на алкохол

Друг почерпен водач бил спипан зад волана на ауди на ул. "Македония"

В ареста на Районното управление в Труд попадна шофьор, предизвикал катастрофа в нетрезво състояние, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен в управлението снощи около 22,30 ч. В пътната отсечка между Пловдив и село Труд лек автомобил "Фолксваген" не спазил дистанция и блъснал отзад товарен автомобил "Фиат". При отработване на произшествието служителите тествали с дрегер двамата водачи. Оказало се, че 28-годишният криминално проявен и осъждан мъж зад волана на колата е употребил алкохол, като пробата му показала над 2,4 промила. Срещу него е образувано бързо производство.

В ранните часове на днешния ден друг пиян водач попаднал в ареста на пловдивското Първо районно управление. Около 2 ч., на ул. "Македония" 30-годишният бил засечен да управлява лек автомобил "Ауди" с концентрация на алкохол в кръвта над 1,3 промила.

Дрегер за наличие на алкохол

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