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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23338222 www.24chasa.bg

Задържаха мъж, притежавал незаконно оръжие, боеприпаси и пособия за лов

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Мъж е задържан за срок до 24 ч в арестно помещение на РУ-Омуртаг за незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и пособия за лов, съобщиват от пресцентъра на ОДМВР в Търговище.

На 4.08.2026 г. в село Трескавец, община Антоново, при извършена полицейска проверка на имот – собственост на 41-годишен мъж, е установено, че той държи в него две карабини (едната – без надписи и сериен номер, другата – ловна карабина "Берета"). В имота са намерени още: 25 броя боеприпаси за една от карабините, и 2 пълнителя с 8 боеприпаса за другата карабина, а също – термокамера за лов и супресор. Собственикът на имота ги е притежавал без надлежно разрешение за това.

Оръжията, боеприпасите и ловните пособия са иззети по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Омуртаг по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 242, ал. 1 от Наказателния кодекс по описа на РУ-Омуртаг.

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