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С дрон РДГ Пазарджик ще следи превантивно за горски пожари

Диана Варникова

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Регионалната дирекция по горите в Пазарджик разполага вече с дрон, с който ще се следи превантивно за пожари в горските територии в областта. На разположение на служителите „в зелено" са и 6 нови високопроходими автомобила, марка „Дачия Дъстър", с които гасаческите екипи да се придвижват до трудно достъпните и пресечени местности, където горят пожари.

Това съобщи на брифинг и.д. директор на местната РДГ Марин Златарев. Той подчерта, че от началото на годината са регистрирани само 2 горски пожара. За същия период на миналата година пожарите са били 26.

Единият пожар е засегнал площ от 50 декара на територията на ДГС – Пазарджик, а другият – 1 декар в района на ДГС „Селище".

Брифингът бе на тема за повишената опасност от възникване и разпространение на пожари, превенцията, оценката на риска и предприетите мерки срещу горските пожари през активния летен сезон и бе организиран от Регионалната дирекция по горите – Пазарджик.

В срещата участваха областният управител Борислав Богословов, директорът на РДГ – Пазарджик Марин Златарев, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Ангел Ангелов, директорът на Областна дирекция „Земеделие" Милена Вълчинова, представител на ЮЦДП, директорите на държавните горски и ловни стопанства в областта, както и председатели на ловно-рибарски дружества.

От началото на юли РДГ и РДПБЗН извършват съвместни проверки за спазване на противопожарните мерки в горските територии. Според комисар Ангел Ангелов превенцията и добрата координация между горските стопанства, пожарните служби и доброволните формирования дават резултат в борбата с горските пожари.

По думите му над 70% от горските пожари възникват извън горските територии вследствие на човешка небрежност и впоследствие се разпространяват към горите. Той отличи и активността на общините и доброволните формирования, чиито обучени екипи оказват ценна подкрепа на пожарникарите в най-критичните ситуации.

„На фона на случващото се в Испания, Франция и Италия, в България и в частност в нашата област предприетите мерки дават резултат", заяви областният управител Борислав Богословов. Той подчерта, че предстои най-горещият период от годината и е необходима пълна мобилизация на всички отговорни институции и на обществото.

„Превенцията е най-ефективната мярка. Призовавам всички жители и гости на област Пазарджик да бъдат особено внимателни при пребиваване в горските територии и в близост до тях. Нека не палим огън на открито, да не изхвърляме незагасени цигари и да не допускаме действия, които могат да доведат до пожар. Всеки сигнал, подаден навреме на телефон 112, може да предотврати сериозно бедствие", каза Богословов.

Областният управител отправи специален апел и към земеделските производители и собствениците на земеделски земи да спазват стриктно противопожарните изисквания по време на жътвената кампания.

„Отговорното отношение и стриктното изпълнение на правилата са в интерес на всички. Благодаря на служителите на пожарната, на горските служители, на доброволците и на всички, които ежедневно работят за опазването на нашите гори и за сигурността на хората. Техният професионализъм и отдаденост заслужават уважение и признателност", допълни той.

И.д. шеф на РДГ в Пазарджик Марин Златрев/ в средата/, областният управител Борислав Богословов/вдясно/ и директорът на ПБЗН в Пазарджик комисар Ангел Ангелов
И.д. шеф на РДГ в Пазарджик Марин Златрев/ в средата/, областният управител Борислав Богословов/вдясно/ и директорът на ПБЗН в Пазарджик комисар Ангел Ангелов
И.д. шеф на РДГ в Пазарджик Марин Златрев/ в средата/, областният управител Борислав Богословов/вдясно/ и директорът на ПБЗН в Пазарджик комисар Ангел Ангелов

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