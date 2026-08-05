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На 30 юли 2026 г. военно формирование 34 420 – Костинброд отбеляза 44-та годишнина от създаването си с традиционен курбан за здраве и благополучие

Празнична литургия за здравето на всички присъстващи и военнослужещи от Българската армия отслужи отец Николай от храм „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Костинброд.Събитието бе уважено от кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов, г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“, г-н Денис Величков – експерт по отбранително-мобилизационна подготовка в община Костинброд, както и представители на Министерството на отбраната.

По повод празника кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов подари на военно формирование 34 420 икона на Свети Георги Победоносец – покровител на Българската армия, като символ на закрила, вяра и благословение за всички военнослужещи. Военно формирование 34 420 – Костинброд в момента е под ръководството на подполковник Евгени Дойчев, а гостите бяха посрещнати от майор Димитър Донев.

Формированието традиционно се включва в честването на Националния празник на Република България – 3 март, в община Костинброд, както и във всички официални празници и тържествени събития на общината.

Общинска администрация – Костинброд изказва своята благодарност към всички военнослужещи от военно формирование 34 420 за техния професионализъм, отдаденост и всеотдайна служба. Пожелаваме им здраве, благополучие, успехи и мирни дни!