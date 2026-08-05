Регионалното министерство: Спадът на Дунав не създава риск за водоснабдяването по поречието

Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието ѝ към момента. Всички водоизточници от Видин до Силистра се наблюдават засилено, а ВиК операторите предприемат превантивни мерки, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Въпреки сезонния спад на водните нива, в нито една от областите по поречието на реката не се налага въвеждане на режимно водоподаване заради ниските нива на Дунав.

В област Видин се следят 14 шахтови и тръбни кладенеца, които осигуряват вода за 29 населени места. Към момента няма необходимост от ограничаване на потреблението, а при нужда са налични резервни водоизточници, които могат да осигурят допълнителни количества вода.

В Монтана също не се отчита критичен спад на водоизточниците. ВиК операторът използва кладенци тип „Раней", които не се подхранват директно от реката. Въпреки това местните власти са предупредени да ограничават използването на питейна вода за непитейни нужди.

В областите Плевен, Велико Търново, Разград, Русе и Силистра водоснабдяването също остава стабилно. В Русе е отчетено намаляване на дебита на кладенците с около 50% заради спада на реката, но наличните количества са достатъчни. Операторът разполага и с резервни кладенци, които могат да бъдат включени при необходимост.

По-сериозно внимание се обръща на района на Козлодуй, където се наблюдава спад на нивата на речните кладенци. Засега обаче няма риск за питейното водоснабдяване. От ВиК – Враца са изпратили препоръки за ограничаване на използването на вода за непитейни нужди заради високите температури и повишеното потребление.

Паралелно с наблюдението на Дунав се следи и общата ситуация с водоснабдяването в страната. Към 3 август на воден режим са 1 град и 41 села в 19 общини, като засегнатите жители са около 22 хиляди. За сравнение, през същия период на 2025 г. проблеми с водоснабдяването са имали близо 186 хиляди души в 15 града и 228 села.