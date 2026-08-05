Заловиха мъж, докато полива 49 растения канабис край Попово

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Мъж е заловен, докато полива 49 растения от рода на конопа в пресечена гориста местност край Попово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

При издирвателни и процесуално-следствени действия около 20:30 часа във вторник полицаи установили 54-годишния мъж в землището на квартал „Сеячи". Растенията били с различна височина и в различен стадий на развитие, а общото им тегло е около 40 килограма.

Директорът на ОДМВР – Търговище старши комисар Мариан Михайлов уточни, че мъжът е познат на органите на реда с предишни противоправни деяния.

Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Попово. По случая е образувано досъдебно производство.