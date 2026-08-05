Георг Георгиев за антисемитската атака в Банско: Властите ни удостояват единствено с мълчание

Бившият външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев коментира в профила си във Фейсбук инцидента с италиански ученици в Банско. В публикацията той отправя множество въпроси към институциите. Георгиев определя случая като тревожен заради антисемитския му характер и заради отражението му върху международния авторитет на България.

„До преди време България беше пример за света по темата борба с антисемитизма и езика на омразата. Това беше до преди време", заявява Георгиев в публикация във Фейсбук.По думите му, страната научава за инцидента „от чуждата преса", въпреки че „грозната случка е от преди дни". Той поставя въпроса защо информацията става публично достояние едва сега и какви мерки за превенция и сигурност са били предприети от МВР с оглед на „специфичната международна обстановка и заплахи".

Георгиев пита още кога Министерството на външните работи е възнамерявало да информира обществеността, след като, по думите му, от международните публикации става ясно, че италианският външен министър Антонио Таяни е поискал официално обяснение от София във връзка с инцидента. Той поставя въпрос и защо реакцията на българското външно министерство е дошла „едва днес, дни по-късно".

Бившият външен министър пита още дали България вече има определен от правителството национален координатор за борба с антисемитизма, който „следва да се намесва и работи с институциите и международните партньори именно в такива ситуации".

„Случилото се в Банско е притеснително не само поради скандалния си и отвратителен антисемитски характер, не само защото е насочено срещу деца, но и защото е поредната въпросителна пред международния имидж на България като надеждна и сигурна страна", заявява Георгиев.

Той завършва публикацията си с критика към реакцията на институциите: „И на фона на всичко това, властите ни удостояват отново единствено с... оглушително мълчание. За пореден път."

Както "24 часа" съобщи, в хотела по време на инцидента са били настанени близо 300 младежи от еврейски произход от различни европейски държави, участвали в летен лагер на младежкото ционистко движение Bene Akiva. Сред тях е имало около 80 ученици от Рим и Милано на възраст между 15 и 16 години, придружавани от седем възпитатели. По думите на младежите група мъже, облечени в черно, е започнала да отправя антисемитски лозунги, да прави нацистки поздрави и да се опитва да проникне в хотела. Част от учениците разказват, че са се барикадирали вътре, докато други са плакали и са се обаждали на родителите си от страх. След първата намеса на полицията нападателите са се оттеглили, но по-късно отново са се върнали пред хотела, което наложило засилено полицейско присъствие до отпътуването на групата на следващата сутрин.