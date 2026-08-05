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Терзиев откри обновена детска градина за близо 170 деца в "Младост"

Даринка Илиева

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Кметът на София Васил Терзиев откри обновената сграда на детска градина в "Младост" СНИМКА: Столична община

Кметът: Работим за разкриването на още 1500 места, за да може да решим проблема с недостига

Изцяло обновена сграда на детска градина "Сребърно копитце" в район "Младост" откри кметът на София Васил Терзиев.

Ремонтът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и средства от общинския бюджет. В нея наесен ще бъдат приети 168 деца, разпределени в 6 групи.

Инвестицията е за близо 1,7 млн. евро и включва дейности като топлоизолация, подмяна на ВиК и ел мрежи, ремонт на покрива, енергоспестяващо осветление, обновяване на всички помещения и др.

"В процес на ремонт са доста детски градини. Този обект беше сложен, защото имаше тежки конструктивни проблеми. Столичната община е сред отличницитепо изпълнение на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Работим за разкриването на още 1500 места в детските градини, за да напреднем в решаването на проблема с недостига", коментира Терзиев.

На въпрос дали е готова експертизата за причината, поради която автобус на градския транспорт скъса мантинела на "Цариградско шосе" и влезе в насрещното на 27 юли, кметът заяви, че все още се очакват резултатите.

"Работим по подмяната на подвижния състав. Защитихме 265 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост, с които да се купят 125 нови тролейбуса, електробуса", коментира Терзиев.

"Това е поредният успешен проект, реализиран от Столичната община по плана за възстановяване и устойчивост. Нашата цел беше да няма частично, а пълно обновяване на образователните обекти. Тук вече имаме нова и модерна сграда, която ще обслужва децата на район "Младост", каза шефът на Изпълнителна агенция "Програма за образование" Иван Попов.

Кметът на София Васил Терзиев откри обновената сграда на детска градина в "Младост" СНИМКА: Столична община

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