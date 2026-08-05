Оставиха под домашен арест шофьора, блъснал и убил военен музикант във Варна

Варненският апелативен съд отхвърли прокурорския протест срещу определената мярка за неотклонение "домашен арест" спрямо 21-годишния шофьор Емил Д., който на 28 юли предизвика верижна катастрофа на централния варненски булевард "Васил Левски".

21-годишният, управлявал технически неизправна кола, загубил контрол над возилото, преминал през мантинелата и навлязъл в насрещното. Там ударил челно военния музикант Антон Апостолов, който починал на място. Виновникът е шофирал с превишена скорост, показват данни от разследването.

Четирите гуми на колата са били с различен и недостатъчен грайфер, а задната лява гума е била без протектор, заради което автомобилът е бил нестабилен.

По ирония на съдбата катастрофата става в 14 ч, а по това време в парламента се провеждаше кръгла маса за пътната безопасност с акцент върху некачествените мантинели и износените гуми на тировете. В последния месец имаше няколко тежки инцидента.

По време на обедната си почивка на 28 юли Антон Апостолов се качил на мотор на свой приятел, да го пробва. Искал да го купи. В същото време планирал да се откаже от хобито си, за да не застрашава семейството си при евентуална злополука.

Това разказа пред "24 часа" неговият колега и приятел Георги Зайрянов, който е диригент на военноморския оркестър.

"За нас това не е катастрофа, а убийство, екзекуция. Антон няма вина", категоричен е Зайрянов.

В оркестъра всички са близки приятели. Работят, пътуват и свирят заедно години наред. Антон бил много добър инструменталист и добър човек.

По време на огледа на местопроизшествието криминалистите установяват, че 21-годишният водач е седнал зад волана на технически неизправен автомобил - четирите гуми на превозното средство имат различни грайфери с различна дълбочина под изискуемата от закона. Двете задни гуми на БМВ-то са значително увредени, като задната лява гума изобщо няма протектори, което предполага пълна нестабилност на лекия автомобил в четирите точки на сцепление с пътната настилка.

Според прокуратурата Емил Д. е действал при евентуален умисъл, като съзнателно е управлявал технически неизправен автомобил и е превишил допустимата скорост за движение.

При така формулираното обвинение законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.

В заседанието пред въззивния съд представителят на Апелативната прокуратура посочи, че обвиненият водач има съпричастност към престъплението, за което е привлечен - с форма на вината евентуален умисъл. Представени бяха доказателства, свързани с преминатия технически преглед на колата, извършен дни преди инцидента.

И пред горната инстанция защитата оспори правната квалификация на деянието, засягаща умисъла на дееца. Обвиняемият е бил длъжен да правоуправлява със съобразена скорост, но не е извършил умишлено престъплението, увери адвокатът и повтори, че то е по непредпазливост. Тъй като Емил Д. е неосъждан, няма криминални регистрации, следва в университет и работи, следва домашният му арест да бъде потвърден.

Апелативният съд съобрази данните от процесуално-следствените действия, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към деянието. И в собствените си обяснения той е признал, че е изгубил контрол върху превозното средство. Съдебният състав е на мнение, че предстои прецизиране на нарушенията на правилата за движение, довели до престъпния резултат. Споделя и виждането, че обвинението подлежи на корекция. При обвинение с предвидено наказание над 10 години затвор Наказателният кодекс предполага наличието на опасност от извършване на престъпление и укриване, което бе отчетено от съда.

От друга страна, въпреки липсата на предходна съдимост, за 3-годишния си шофьорски опит водачът е бил санкциониран с фишове за 10 нарушения при управление на МПС.

Като оцени в съвкупност всички данни за личността на обвиняемия, Апелативен съд - Варна стигна до извода, че целите на мерките за неотклонение, заложени в закона, могат да бъдат изпълнени с определения от първата инстанция "домашен арест".

Определението е окончателно.