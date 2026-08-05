Хванаха двама с канабис в Добрич

Двама мъже са задържани в Добрич заради нарушения, свързани с канабис, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 4 август около 16:05 часа в града е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 53-годишен мъж. При извършен тест за употреба на наркотични и упойващи вещества е отчетен положителен резултат за канабис. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден около 12:30 часа при проверка на 20-годишен мъж в Добрич у него е открита суха тревна маса, която при направения тест е реагирала на канабис. Той също е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.