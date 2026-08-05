7 тона нелегален зехтин без производител открити при акция до София

Бил в мръсни съдове

Откриха и 3200 флакона райски газ и хранителни добавки в друго помещение

7 тона нелегален зехтин без документи за производител бяха открити в село Житен, Столична община. Те били в склад и в силно замърсени складове, но с добре изглеждащи опаковки.

На етикетите пишело extra virgin. Така се внушавали отлични качества на продукта, посочи Бистра Иванова от Българската агенция за безопасност на храните. Тя посочи, че въпреки вида, който заблуждавал, на етикета липсвали данни към конкретни бизнес оператори. За сметка на това били изписани световни сертификати за качество. Без фирма производител обаче това нямало как да се провери. В склада са намерени печати и документи. Те водели към фирми, ще се проверява дали те са произвеждали зехтина. За момента не може да се установи кой стопанисва склада.

В него имало 4 тона суровина и 2,8 тона опакован продукт. Засега властите не могат да кажат дали част от зехтина е стигнал до пазара. Със сигурност суровината не е произвеждана в селото.

В склада са задържани трима души, които опаковали, пълнили и товарили продукцията на място, обясни Милен Христов от Икономическа полиция на СДВР.

Ако човек види такъв продукт на пазара - без търговец или с липсващ друг реквизит, веднага трябва да подаде сигнал, посочи Иванова.

Тя добави, че хванатото без документи 14 тона масло миналата седмица е истинско. То било изследвано, но се чакат документи за пътя му до България. В склада тогава бяха заловени и 17 тона пилешко месо, предназначено за животни.

Докато работили по случая със зехтина пък от СДВР и агенция "Митници" започнали и акция в друг склад. В него са хванати 20 палета с около 3200 флакона райски газ с неясен произход. Там няма задържани, само данни за съхранението, обясни Делян Динев от СДВР и Паулина Димитрова от агенция "Митници". В съседно помещение имало множество хранителни добавки. И техният произход е неясен.