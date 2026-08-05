Борисов вече имал подготвени 200 нови за обновяване на ГЕРБ (Видео)

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов насочва вниманието си към промотирането на нови кадри в партията.

Това стана ясно от видео, в което Бойко Борисов споделя оценката за партийните обучения, които провежда из страната под надслова "Новите умове".

Има какво ново да предложи на българите при следващо управление. Можем ясно да заявим защо искаме и знаем как да управляваме България. За разлика от сегашните управляващи, посочи Борисов.

Той твърди, че вече разполагал с 200 подготвени човека .

"Ще извадим хора, които утре можем да ги пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме едно правителство в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кои хора ще управляваме, за да не се получават такива недоносчета, които имаме в момента. Ако направим един тест, те не знаят имената на министрите."

По думите на Борисов по-старите кадри на ГЕРБ са приели новата стратегията за партията.

"Опитните хора в ГЕРБ разбират, че това е правилното и само така може да се обнови партията – отдолу нагоре да дойдат новите умове и по този начин да сплотим знания, опит и младежката енергия", обясни Борисов.

По думите му се е получила "много добра сплав" между новаците и по-старите партийни членове на ГЕРБ, които предавали опита си на следващото партийно поколение.

Борисов разказа и подробности за педагогическия подход. Новите партийци разигравали сценарии, при които се представят от различни партии, като например ПП и "Възраждане". По думите му това им давало възможност да проявяват повече артистичност, да имат по-бърза реакция да отговарят.

Борисов разкри, че вече разполагал с подготвени претенденти за министри.

"Утре, дето се вика, да ги пуснем, те ще са по-подготвени от сегашните, на които хората не им знаят имената", очаква лидерът на ГЕРБ.

В края на видеото той посъветва младите: "Много работа, да се учат, да четат, защото на пръв поглед политиката изглежда лесна, но в същото време трябват много знания, опит, четене, внимание, ангажираност, воля."

След като ГЕРБ загуби изборите от "Прогресивна България" с двойно по-малък резултат, Бойко Борисов започна обиколки из страната. Като всеки уикенд се среща с млади привърженици на партията.