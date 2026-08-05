Задържаха трима при акция срещу нелегален цех за зехтин, иззеха 7 тона без етикет

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Седем тона зехтин без марка са иззети при акция срещу нелегален цех за производство и бутилиране на зехтин в село Житен край София. При операцията са задържани трима души, съобщиха от МВР и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Според информация на БАБХ задържаното количество е било без обозначения и е открито в незаконния обект.

Операцията е проведена съвместно от служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Българската агенция по безопасност на храните.

По-късно днес представители на СДВР и БАБХ ще дадат съвместен брифинг, на който ще представят повече подробности за разкрития нелегален цех, задържаните лица и иззетото количество зехтин.