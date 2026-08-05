Какво се променя във вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест" от 1 август

От 1 август има промени във вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест".

"За цялата 2026 г. вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) се определя по Класификация на икономическите дейности КИД-2025 – както за периода януари–юли, така и за периода от 1 август нататък. Това, което реално се променя, е самата таблица с приложимите проценти (Приложение № 2А към закона) – за ограничен брой конкретни икономически дейности процентът на вноската се изменя спрямо периода януари–юли", разясняват от НОИ.

За по-голямата част от икономическите дейности процентът на вноската остава напълно непроменен. Промяната засяга само 7 от общо 87 кода в таблицата – всички останали запазват същия процент. Ето пълния списък на засегнатите икономически дейности:

За "Производство на хранителни продукти" досега беше 0,7%, а вече ще е 0,9%

За "Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти" досега бе 0,9%, а вече е 1,1%

За "Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика" беше 0,4%, а вече е 0,5%

За "Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи" - досега бе 0,7%, а вече е 0,5%

За "Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност" - дасега бе 0,4%, а вече е 0,5%

За "Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих" - до 31 юли бе 0,5%, а вече е 0,7%

За "Дейности на екстериториални организации и служби" - беше 0,5%, а вече е 0,4%

Как вноската се отразява на обезщетенията на пострадалите лица:

Важно е да се разграничат две отделни неща: размерът на вноската, която плаща работодателят, и размерът на обезщетението или пенсията, която получава пострадалият работник.

Вноската за фонд ТЗПБ е механизъм на ниво икономическа дейност, който отразява статистическия риск, на базата на регистрираните трудови злополуки и професионални болести, в съответния бранш и служи да осигури необходимите средства във фонда като цяло. Самото обезщетение или пенсия на пострадалото лице обаче се изчислява индивидуално, въз основа на неговия личен осигурителен доход и осигурителен стаж, по формули, определени в Кодекса за социално осигуряване – еднакви за всички лица, независимо от процента, който плаща техният работодател.