Сметната палата образува производство по сигнала за конфликт на интереси при Д. П.

Сметната палата взе решение да образува производство за конфликт на интереси по отношение на Д. П., народен представител в 49-о, 50-о 51-о и 52-о Народно събрание и в това му качество – лице, заемащо публична длъжност по Закона за противодействие на корупцията (отменен), Закона за Сметната палата (отменена разпоредба на чл. 74, ал. 1, т. 2) и Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности (ЗПКЛЗПД - в сила от 05.06.2026 г.). Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Решението за образуване на производство е след подаден на 31 юли 2026 г. сигнал от И. Д. относно несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

Проверката ще обхване тригодишен период назад, съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Срокът за извършване на проверката е 3 месеца, при фактическа или правна сложност той може да бъде удължен (чл. 96, ал. 1 от ЗПКЛЗПД). След което се взема мотивирано решение за наличие или липса на конфликт на интереси.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението, според чл. 117 от ЗСП (отм.) и чл. 95 от ЗПКЛЗПД.

Решението на Сметната палата е взето съгласно параграф 3, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПКЛЗПД, според които от влизането на Закона до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на новосформираната Комисия за противодействие на корупцията (КПК), проверките на декларациите за имущество и интереси и установяването на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности, се осъществяват по досегашния ред.

Конфликт на интереси може да бъде установен, ако са изпълнени едновременно три условия - лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице.